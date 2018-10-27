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Kan donduran şüphe: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi buharlaştırıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 08:58 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında güvenlik güçleri cesedin parçalarını aramaya yoğunlaştı. Vahşi cinayetle ilgili olarak her gün yeni bilgiler ortaya çıkarken bir kan donduran iddia daha ortaya atıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde güvenlik güçleri, ünlü gazetecinin cesedine ait parçaların nerede olduğuna yoğunlaştı. Sultangazi’deki bir otoparkta terk edilmiş halde bulunan diplomatik araçtan çıkan ‘kimyasal koruyucu maske’, şüpheleri, cinayette özel hazırlanmış asit kullanılmış olma ihtimaline çevirdi.

Yenişafak gazetesinden Haluk Karakaya'nın haberine göre, otoparktaki kamera kayıtlarında, konsolosluk görevlisinin başka araçla gelerek park halindeki otomobile valizleri koyduğu ve valizleri yüklerken kimyasal koruyuculu bir maske taktığı görülüyordu.

"CESET KİMYASAL MADDEYLE BUHARLAŞTIRILDI"

Suikast için İstanbul’a gelen 15 kişilik timde adli tıp uzmanı bulunmasının yanısıra bu kişilerin yanlarında asit bidonları getirdiği bulgusuna otoparktaki gaz maskeleri de eklenince ‘cesedin kimyasal maddeyle buharlaştırıldığı’ şüphesi iyice arttı.

SIK KULLANILIYOR

Mikrobiyoloji uzmanları, cesedi yok etme sırasında kullanılan kimyasal asitlerin özellikle kemik ve iç organları hızla, saç ve dişler de dahil her türlü dokuyu kısa süre içerisinde eritip mikroskobik parçalara ayırabildiğini belirtiyor. İstihbarat birimlerinin arama faaliyetlerine bu seçeneği de dahil ettiği öğrenildi. Mekke ve Medine’de defin sırasında cenazeyi asitle eritme uygulaması, Suudi Arabistanlıların sıklıkla kullandığı bir yöntem. Suud konsolosunun kullandığı rezidansın mahzenindeki kuyudan alınan su örneğinde, ya Kaşıkçı’nın bedenine ait DNA ya da cinayet sonrası kullanılma ihtimali bulunan kimyasal maddeye dair iz aranıyor.

Dün akşam Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasının bulunduğu sokakta, özel bir şirket tarafından robot kameralarla kanalizasyonda inceleme yapıldı. Kanallarda yapılan inceleme, araçtaki ekrandan izlendi.

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cemal kaşıkçı Suudi Arabistan istanbul başkonsolosluğu cemal kaşıkçının cesedi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlar müslüman olacak..Allahın yarattığı kuluna yapılana bakar mısınız.Belkide bunu yapanlar,namaza duracak ve Dua edecek.Ne diyecekler gönülleri nasıl rahat edecek,Utanmaz arlanmaz herifler.Hoşgörü dinine inanaların şu hallerine ne demeli.Bunların islamla Allahla Kuranla hiç bir ilişkisi alakası yoktur.Kişisel çıkarlarına karşı olan herkesi inançlarını gözetmeden katletmeyi görev bilirler.Belkide bunu din adına yaptıklarını sanırlar.Yazıklar olsun ve yaşasın zalimler için cehennem.
arabistanda mezar göremezsin orada her öleni buharlaştırıyorlar
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