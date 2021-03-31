Kan donduran tehdit! 'Çocuğunun gözü önünde vururum seni'

Merkez Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi, Sili Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında oturan Fahri T., iddiaya göre birlikte yaşadığı Leyla K. ve 3 yaşındaki oğlunun üzerine kapıyı kilitleyerek işe gitti. Fahri T.’nin giderken kimseyi aramaması için telefonunu da aldığı genç kadın, komşusundan yardım istedi. Komşusu aracılığıyla polisi arayan Leyla K., içeride mahsur kaldığını, Fahri T.’nin kendisini silahla tehdit ettiğini ve kapıyı açamadığını söyledi.

Leyla K.’nin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Leyla K.’yi pencereden çıkarmak için olay yerine merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri genç kadının yükseklik korkusu olduğu gerekçesi ile olay yerinden ayrılırken polis ekipleri, Fahri T.’ye ulaşmak içi çalışma başlattı. İçeriden çıkarılmayı bekleyen Leyla K. ise ara ara pencereye çıkarak fenalık geçireceğini belirtip ekiplere seslendi. Ekipler, Fahri T.’ye ulaşamayınca bu sefer ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Apartmanda oturan diğer sakinlerin de yardımıyla ev sahibine ulaşan polis ekipleri, yedek anahtarla evin kapısını açıp, Leyla K. ile çocuğunu evden çıkardı.