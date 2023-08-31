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Kan donduran vahşet: 16 yaşındaki çocuk, üvey abisini uykusunda tüfekle katletti! Cinayetin nedeni...

31.08.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. T.E. (16), üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22), uyurken pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan T.E., Ercan'ın kendisine sürekli eziyet ettiğini öne sürdü. T.E. ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dedi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet: 16 yaşındaki çocuk, üvey abisini uykusunda tüfekle katletti! Cinayetin nedeni...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta oturan T.E., dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan T.E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. T.E.'nin ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir

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