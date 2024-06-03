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Kan donduran vahşet: 3 bin 500 lira için öldürüp, cesedini ormana attılar! 'Gel paranı vereceğiz'

03.06.2024 11:25
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Adana'da 3 kişi, 3 bin 500 lira borçlu oldukları Muhammed Emin Beyazgeyi'i (17), 'Paranı vereceğiz gel' diyerek çağırıp öldürdü. Beyazgeyik’in cansız bedenini 20 kilometre uzaklıktaki ormana atan 3 şüpheli, saklandıkları köy evine yapılan baskınla yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İşte kan donduran vahşetin detayları...

Kan donduran vahşet: 3 bin 500 lira için öldürüp, cesedini ormana attılar! 'Gel paranı vereceğiz'

Dehşete düşüren olay, 28 Mayıs gecesi Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobille gezintiye çıkan Erkan Ağuş (21), arkadaşları Ali Kılıç (23) ve Ulaş Göl (23) ile buluştu. 3 arkadaş, 3 bin 500 lira borçlu oldukları Muhammed Emin Beyazgeyik’i telefonla arayıp, ‘Gel, paranı vereceğiz’ diyerek yanlarına çağırdı. Bir süre sonra şüphelilerin yanına gelen Beyazgeyik, parasını almak için otomobile bindi.

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Araçla bölgede birkaç tur atan şüpheliler ile Beyazgeyik arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Ağuş, tabancayla arka koltukta oturan Beyazgeyik’i göğüs, karın ve bacağından vurdu. Beyazgeyik’in öldüğünü anlayan şüpheliler, cesetten kurtulmak için 20 kilometre uzaklıktaki Hocalı Mahallesi’ne gitti. Şüpheliler, ormanda aracı park edip, Beyazgeyik’in cesedini çalıların arasına atarak bölgeden ayrıldı.

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SAKLANDIKLARI KÖY EVİNDE YAKALANDILAR

Olayın yaşandığı bölgeden gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin köyde saklandığını tespit etti. Polis, köydeki belirlenen evlere 31 Mayıs’ta yaptığı baskında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin gösterdiği ormanda arama yapan ekipler, Beyazgeyik’in cesedini buldu. Beyazgeyik’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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3’Ü DE TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Ağuş, Ali Kılıç ile Ulaş Göl, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana borç
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