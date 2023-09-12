HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet! 82 yaşındaki kadın, evinde 25 bıçak darbesiyle öldürüldü

Kan donduran vahşet! 82 yaşındaki kadın, evinde 25 bıçak darbesiyle öldürüldü

12.09.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da Sıddıka A. (82), akrabaları tarafından evinde 25 bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri, Sıddıka A.'nın Alzheimer hastası kocası G.A.'yı (89) cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! 82 yaşındaki kadın, evinde 25 bıçak darbesiyle öldürüldü

Dehşete düşüren olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sıddıka A. (82) isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde yaşlı kadını hareketsiz yerde yatarken buldu. Akrabaları ardından jandarmayı arayarak yardım istedi.

e6ba7e14-0ac4-44ef-a5b7-39fcb9185b51

İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Olay sonrası cinayet zanlısı olarak ise G.A. (89) isimli Alzheimer hastası koca gözaltına alındı.

020cde2a-fff3-461e-9a86-ffd9925e47d1

Yapılan incelemelerin ardından Sıddıka A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

99c1a2dc-7cb0-416f-9662-a7d81fdfa089

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya o kiralık ev ilanını konuşuyor! 'Mağara' benzetmesi... Fotoğraflarına yorum yağdıSosyal medya o kiralık ev ilanını konuşuyor! 'Mağara' benzetmesi... Fotoğraflarına yorum yağdı
Aracın peşinden koştu ama... Facianın eşiğinden dönüldü!Aracın peşinden koştu ama... Facianın eşiğinden dönüldü!
61 bin 500 TL hesap gelince şaşkına döndü! 61 bin 500 TL hesap gelince şaşkına döndü!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.