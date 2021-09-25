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Kan donduran vahşet! 9 aylık bebeği olan eşini 2 gün işkence ederek öldürdü

25.09.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 9 aylık bebeği olan bir kadın, tartıştığı eşi tarafından 2 gün süre ile işkence edildikten sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

Kan donduran vahşet! 9 aylık bebeği olan eşini 2 gün işkence ederek öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem’in başına sert bir cisim ile vurarak öldürdü.

2 GÜN BOYUNCA İŞKENCE ETTİ

Kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 aylık bebek annesi Hatice Senem’in öldüğünü belirledi. Ölen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, eşini öldüren Mehmet Senem ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölen Hatice Senem’in hastanede yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

BEBEĞİNİN YANINDA KATLEDİLDİ

Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, “Kocaeli, eşi tarafından darp edilecek cani bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.

"BİZ AŞİRETİZ ADAM KESERİZ"

Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hüseyin Kurban, “Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde ‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız” dedi.

İHA

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cinayet kadın cinayeti Kocaeli
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