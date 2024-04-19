HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Almanya'dan gelen torun, anneannesini döverek öldürdü

Kan donduran vahşet! Almanya'dan gelen torun, anneannesini döverek öldürdü

19.04.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Dün torunu Talha Çorum (31) tarafından dövülen ve komaya giren Sahure Dudu Bahçeci (80), bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 3 ay önce Almanya’dan anneannesinin yanına gelen ve şizofreni tanısı konulduğu öne sürülen Talha Çorum, adliyeye sevk edildi. İşte vahşetin detayları...

Kan donduran vahşet! Almanya'dan gelen torun, anneannesini döverek öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Polisler, girdikleri evde Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

148238_KONYADA-DUN-TORUNU-TALHA-CORUM(31)-TARA

BAŞINI DEFALARCA VURMUŞ

Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'yi başını defalarca yere ve duvarlara vurarak, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını belirledi. Anneanne Bahçeci, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

148233_KONYADA-DUN-TORUNU-TALHA-CORUM(31)-(FOT

SORULARA YANIT VERMEDİ

Şüpheli Talha Çorum'un 3 ay önce Almanya’dan gelerek anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’nin yanına yerleştiği, Almanya’da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü, şizofreni tanısı konulduğu öne sürüldü. Emniyette sorulara yanıt vermeyen Talha Çorum, adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşananlar gündem yarattı! 'Balon balıklarıyla mücadelede tek çare...'Yaşananlar gündem yarattı! 'Balon balıklarıyla mücadelede tek çare...'
AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Saymaz'dan CHP'li başkana sert sözler: Dakika bir gol bir, kendi iktidarınızı sabote ediyorsunuzAK Parti'den CHP'ye geçmişti! Saymaz'dan CHP'li başkana sert sözler: Dakika bir gol bir, kendi iktidarınızı sabote ediyorsunuz
İki kadını bıçakladı, sebebi şaşkına çevirdi!İki kadını bıçakladı, sebebi şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya anneanne torun
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Hafta sonu için karar alındı, ünlüler de tek ses oldu

Hafta sonu için karar alındı, ünlüler de tek ses oldu

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü bakın nerede yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü bakın nerede yakalandı

Bu kez İzmir sallandı! Ege'de korkutan deprem

Bu kez İzmir sallandı! Ege'de korkutan deprem

14 yaşındaki çırağına 'Seni istiyorum' diye mesaj attı! Mide bulandıran olay: Küçük kız 'kıyafetlerimin üzerinden' diyerek o anları anlattı

14 yaşındaki çırağına 'Seni istiyorum' diye mesaj attı! Mide bulandıran olay: Küçük kız 'kıyafetlerimin üzerinden' diyerek o anları anlattı

Orta Doğu'da işler karışıyor! Gündem olan iddia dünyayı sarstı: İran İran'dan mı vuruldu?

Orta Doğu'da işler karışıyor! Gündem olan iddia dünyayı sarstı: İran İran'dan mı vuruldu?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.