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Kan donduran vahşet! Altınları için eşarpla boğup ormana gömdü

09.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Ömer B. (32), amcasının dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Güler’i (44) altınlarını almak için eşarpla boğarak, öldürdükten sonra mezarlığın yanındaki ormanda gömdü. Evindeki kanlı ve çamurlu kıyafetlerle yakalanan Ömer B., cinayeti itiraf etti.

Kan donduran vahşet! Altınları için eşarpla boğup ormana gömdü

Olay, önceki gün, Gölcük'e bağlı Hisareyn Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer B., iddiaya göre, amcası H.B.'nin dini nikahla birlikte olduğu Şengül Güler’i evde yalnızken kolu, boynu ve kulağındaki altın takıları almak için eşarpla boğarak öldürdü. Altınları alan Ömer B., Güler’in cansız bedenini de otomobilin bagajında yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yazlık Mezarlığı’na götürdü. Ömer B., mezarlığın yanında bulunan ormanlık alanda çukur açıp, Güler’in cesedini gömdü.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Şengül Güler'den haber alamayan H.B. ise polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.B.’nin evine en son yeğeni Ömer B.’nin girdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ömer B.’yi Gebze ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Ömer B.'nin evinde yapılan aramada, çamurlu ve kanlı kıyafetler de bulundu. Ömer B., emniyetteki ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Polis, dün akşam, ormanlık alanda toprağı kazarak, Şengül Güler’in cansız bedenini çukurdan çıkardı. Güler’in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan Ömer B., emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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