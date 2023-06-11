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Kan donduran vahşet! Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip babasının boğazını kesti

11.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kan donduran bir olay yaşandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ü.A. (32), ailesine kabusu yaşattı. Evde babası M.A.A. (63) ile tartışan Ü.A., annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası M.A.A.'yı boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip babasının boğazını kesti

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 6'ncı katındaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı. Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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