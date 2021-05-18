Kan donduran vahşet! Annesini yaraladı, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü

Olay, saat 13.00 sıralarında Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'ta bulunan bir pide restoranında meydana geldi. İddiaya göre, Ç.B. amcası O.B. ile birlikte annesinin çalıştığı pide restoranına geldi. Annesi A.Ç. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Behçet M. ile tartışan Ç.B. bıçak ve tabanca ile saldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Annesini bıçakla yaralayan Ç.B., Behçet M.'ye ise tabanca ile ateş açtı. Bu sırada yaralı halde bitişikte bulunan markete kaçan annesinin ardından giden Ç.B., kendisini engellemek isteyen market sahibi Hasan Türk ile annesi A.Ç'yi de silahla yaraladıktan sonra amcasıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, restoranda yaralı olan Behçet M.'nin ve market sahibi Hasan Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.Ç. buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.