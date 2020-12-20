HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Avukat sokak köpeğini vurarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Avukat sokak köpeğini vurarak öldürdü

20.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kan donduran vahşet! Avukat sokak köpeğini vurarak öldürdü

Bursa’nın İznik ilçesinde bir sokak köpeği, av tüfeği ile başından vurularak öldürüldü. Olaya tanık olduğunu söyleyen Mehmet Barış Altopçu sokak köpeğini, komşusu avukat M.G.’nin tavuğunu boğduğu için vurduğunu iddia etti.

Olay, sabah saatlerinde İznik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, avukat olduğu belirtilen M.G., tavuğunu boğduğu gerekçesiyle sokak köpeğini başından vurarak öldürdü. Olayın ardından, komşusu Mehmet Barış Altopçu duruma tepki gösterdi. Köpeği vuran komşusu M.G.’nin kendisini de tehdit ettiğini iddia eden Altopçu, emniyete gidip suç duyurusunda bulundu.

818502e6092395507645ede287706663

Evde, kahvaltı sırasında iki el, silah sesi duyduğunu ve bunun üzerine dışarı çıktığını belirten Mehmet Barış Altopçu, “Hayvanın vurulduğunu, yere düştüğünü gördüm. İlk başta bir arabadan ateş edildiğini düşündüm, sonra karşı komşum avukat M.G.’nin, elinde tüfek ile geldiğini gördüm. Hayvanı niye vurduğunu sordum, bana tavuğunu boğduğunu söyledi. 'Bir tavuk için bu hayvanın canına kast edilir mi, bu olacak şey mi?’ dedim. Tüfeği bana doğrultup, ‘Git başımdan’ dedi. ‘Beni mi vuracaksın, burası dağ başı mı?’ dedim. Sonra evine girdi. Hemen karakola giderek; hem ‘5199 sayılı kanuna muhalefetten’, sokak hayvanını vurduğu için hem de beni, ‘ölümle tehdit’ettiğinden dolayı suç duyurusunda bulundum” dedi.

a249dfd36591af5eb1240f3f74b14254

Altopçu, komşusunun av tezkeresinin olmasının sakıncalı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“Bu tip insanların, ruhsatlı silah taşıması yanlış. Bugün hayvana ateş eden, yarın da ‘tavuğumu araba ile ezdi’ diyerek insanı vurabilir. Etrafta da bir sürü ev var, o mermi hayvana denk gelmeyip yanlışlıkla bir eve isabet edebilir, hatta bir insanın ölümüne sebep olabilirdi. İnanıyorum ki devletimiz, gerekli bütün işlemleri yapıp elinden av tezkeresiyle silahını alacaktır. Bilindiği üzere av tüfeklerinin arabada taşınırken bile içerisinde fişek bulundurması suç. Mahallede sokak köpeğine ateş edilmesi hiç doğru değil." Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Polisten kaçan kişiden şaşırtan sözler! 'Durmayı sevmiyoruz'Polisten kaçan kişiden şaşırtan sözler! 'Durmayı sevmiyoruz'
Koronavirüse karşı bu 5 kurala dikkat!Koronavirüse karşı bu 5 kurala dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

"Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı

"Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu

Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için elinden geleni yaptı

Gözaltına alınmamak için elinden geleni yaptı

Sultangazi'de ekmek fırınında asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Ekmek fırınında asansör faciası!

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

Uyuşturucu partisine jandarma baskını

Uyuşturucu partisine jandarma baskını

Bahçelievler'de sağlık çalışanlarına darp kamerada

Dehşete düşüren görüntü! Sağlık çalışanlarına böyle saldırdılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.