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Kan donduran vahşet! Cinnet getiren koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

12.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Murat E. (40), boşanma aşamasındaki eşi Zeynep E., (37) ile barışmak için bir araya geldi. Görüşme sırasında Murat E. ile kayınpederi Cafer Tayyar Akçay (65) arasında tartışma çıktı. Cinnet getiren Murat E., eşinin başına çekiçle vurup ağır yaralarken, kayınpederini ise bıçaklayarak öldürdü. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Cinnet getiren koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kan donduran olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Zeynep E. (37), bir süreliğine Bursa’da yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay’ın (65) yanına gitti. Babası çifti barıştırmak için kızı Zeynep E. ile birlikte damadının yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada damat Murat E. (40) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Murat E. eline geçirdiği bıçak ile kayınpederini ağır yaraladı. Gözü dönen şahıs, bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren eşinin başına da çekiçle defalarca vurdu.

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Kavganın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Cafer Tayyar Akçay Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Zeynep E. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cafer Tayyar Akçay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Zeynep E.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Gözü dönen Murat E., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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