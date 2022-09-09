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Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

09.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Eşini tehdit ettiği için cezaevine giren ve 2 gün önce tahliye edilen Metin Ar (49), boşanmak isteyen Arzu Ar'ı (33) çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Metin Ar'ı çevredekiler yakalayıp etkisiz hale getirdi. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Eşini tehdit ettiği için ceza alıp, 8 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve 2 gün önce tahliye edilen Metin Ar, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ın işlettiği çay ocağının yakınında beklemeye başladı. 10 yaşındaki kızı ile eşini gören Metin Ar, yanlarına gitti. İkili, arasında tartışma çıktı.

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Metin Ar, çıkardığı bıçakla eşi Arzu Ar'ı 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler Metin Ar'ı yakalayıp etkisiz hale getirdi.

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İhbarla gelen sağlık ekipleri, başına saplanan bıçak ile Arzu Ar'ı hastaneye kaldırdı. Çevredekilerce darbedilen Metin Ar da ambulansla hastaneye götürüldü.

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2 çocuk annesi Arzu Ar, hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan Metin Ar ise gözaltına alındı.

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Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Bartın
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