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Kan donduran vahşet! Çocuklarından birini boğarak öldürdü, diğerini de boğmaya çalıştı

21.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burcu Ç. (30), 1 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Burcu Ç.'nin boğmaya çalıştığı 4 yaşındaki diğer oğlunu ise birlikte yaşadığı F.U. (37) kurtardı. Gözaltına alınan Burcu Ç. tutuklandı, kurtarılan oğlu devlet korumasına alındı. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Çocuklarından birini boğarak öldürdü, diğerini de boğmaya çalıştı

Dehşete düşüren olay, geçen pazar akşamı, Gündoğmuş ilçesi Balkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen F.U., birlikte yaşadığı Burcu Ç.'ye seslendi ancak cevap alamadı. Kadın ve 2 çocuğunun bulunduğu odaya giren F.U., Burcu Ç.'nin, oğlu 4 yaşındaki M.E.D.'yi boğmaya çalıştığını gördü. Müdahale eden F.U. çocuğu kurtardı. Burcu Ç.'nin aynı odadaki diğer oğlu M.Ç.'nin ise nefes almadığını fark eden F.U., jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma sonucu öldüğü anlaşılan M.Ç.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edilirken, M.E.D. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. M.E.D., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

ÇOCUKLARI ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNDEN

Burcu Ç. ile F.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Burcu Ç. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burcu Ç.'nin daha önce 2 evlilik yaptığı, çocuklarının da bu evliliklerden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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