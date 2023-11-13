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Kan donduran vahşet! Çocuklarını görmeye gitti, boğazını keserek katletti

13.11.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için evine gittiği eski eşi Pınar Bektaş'ı (42), boğazını keserek katletti. Çığlıkları duyan komşuları, Bektaş'ı kanlar içinde yatarken buldu. Olay sırasında Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığı belirlendi. Cinayet sonrası Sağ, polis merkezine giderek teslim olurken, olay yerine gelen Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. İşte kan donduran vahşetin detayları...

Kan donduran vahşet! Çocuklarını görmeye gitti, boğazını keserek katletti

Dehşete düşüren olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş’ın evine gitti. Ardından Sağ ve Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı.

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BARDAĞI PENCEREDEN ATARAK YARDIM İSTEDİ

Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş’ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.

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7 YAŞINDAKİ KIZI ODADA SAKLANDI

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.

DHA

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cinayet Sultangazi
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