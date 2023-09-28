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Kan donduran vahşet! Eşini öldürdü, 3 çocuğunu ve komşusunu vurdu, cami avlusunda kafasına sıktı

28.09.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde Ali Y. (38), boşanma aşamasındaki eşi Medine Y.'yi (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ali Y. daha sonra çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile komşusu Z.T'yi (33) de pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Cinnet getiren Ali Y., daha sonrasında ise cami avlusunda kafasına sıkarak intihar etti. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Eşini öldürdü, 3 çocuğunu ve komşusunu vurdu, cami avlusunda kafasına sıktı

Kan donduran olay, gece geç saatlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kanalıcı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. (38) ile boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (35) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

CİNNET GETİREN KOCA DEHŞET SAÇTI

Kavga sırasında cinnet getiren Ali Y., eline aldığı pompalı tüfekle eşini öldürdükten sonra çocukları A.V.Y., B.Y. ve İ.Y. ile evde bulunan komşuları Z.T.'yi yaraladı. Öfkesine hakim olamayan şahıs, daha sonrasında evin yakınında bulunan Kanalıcı Camii avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.

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2 ÇOCUK İLE KOMŞUNUN DURUMU AĞIR

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Z.T. ile İ.Y. ve A.V.Y.'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

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CENAZELERİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olayda hayatını kaybeden Medine Y. ile saldırgan koca Ali Y.'nin cansız bedenleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin adli tıpta yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep

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