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Kan donduran vahşet: Eşini öldürüp çocuklarını aradı! 'Annenizi öldürdüm'

28.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik’te dehşete düşüren bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Yüksel Çiftçi (67), bir süredir problem yaşadığı ve konuşma bahanesiyle evine çağırdığı eşi Fadime Çiftçi'yi (65) silahla vurarak öldürdü. Eşini vuran Çiftçi, çocuklarını telefonla arayarak ‘annenizi öldürdüm’ dedi, ardından kendisini de vurarak intihar etti. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet: Eşini öldürüp çocuklarını aradı! 'Annenizi öldürdüm'

Kan donduran olay, Pendik’te dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir süredir eşiyle problemler yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, küçük oğlunun evine ziyarete gitti. İddiaya göre kadını, bir süredir problem yaşadığı 67 yaşındaki kocası Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle evine çağırdı. Eşinin evine giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

'ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM'

Eşini öldüren şahıs daha sonra çocuklarını arayarak ‘annenizi öldürdüm’ dedi. Çocuklarıyla yaptığı konuşmasını sonlandıran şahıs, aynı silahla kendisini vurdu. Şahıs, yaralı olarak kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ELLERİNDE BÜYÜDÜK'

Mahalle sakinlerinden Lütfü Doğan, “Kocası karısını öldürmüş, sonra da kendisine sıkmış. Babası oğlunu aramış, kendisine sıkmadan önce. ‘Gelin annenizi alın’ demiş. O arada kendisini de silahla vurmuş” dedi. Mehmet Ali Kurubal isimi vatandaş, “Biz evdeydik. Bir ses geldik. Balkona çıktığımızda ambulanslar gelmişti. Yüksel abimiz var mahallemizin sevdiğimiz bir abisi. Karısı çok iyiydi. 30 yıllık ahbaplığımız var. Bir durumlar olmuş sanırım. Karısını vurmuş. Kendisi de hastanede can vermiş. Karısını vurmuş, sonrasında da kendisini vurmuş” diye konuştu. Muhammed Yusuf Acukcu ise, “İkisi de mahallemizin büyüklerindendi. İkisinin de ekmeğini yedik, elinde büyüdük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir anlık cinnet demek ki” şeklinde konuştu.

İHA

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cinayet İntihar Pendik

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