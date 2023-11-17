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Kan donduran vahşet! Eşini uykusunda bıçaklayarak katletti

17.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen E.B. isimli 3 çocuk annesi kadın, eşi Eyüp Bostan’ı (48) gece uykuda bıçaklayarak öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Eşini uykusunda bıçaklayarak katletti

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Sakarya'nın Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen E.B. isimli 3 çocuk annesi, eşi Eyüp Bostan’ı (48) uyuduğu sırada bıçakladı.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eyüp Bostan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşini, uykusunda öldüren kadın ise gözaltına alındı.

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Hayatını kaybeden Bostan, Taraklı Duman Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
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