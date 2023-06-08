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Kan donduran vahşet! Eşiyle yasak aşk yaşadığı kayınbiraderinin boğazını kesti

08.06.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Mustafa (34), Türkiye’ye kaçak yollarla gelen kayınbiraderi Hassan El Melle’nin (23) eşi Dela Marravi (22) ile yasak aşk yaşıyordu. İki aşık Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptı. Muhammed Mustafa, Hassan El Melle’nin boğazını kasap bıçağı ile keserek öldürdü. Üzerindeki kanlı kıyafetlerle Suriye'ye kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanan Muhammed Mustafa, sorguda cinayeti itiraf etti.

Kan donduran vahşet! Eşiyle yasak aşk yaşadığı kayınbiraderinin boğazını kesti

Kan donduran olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Mustafa (34) isimli şahıs, Türkiye’ye kaçak yollarla gelen kayınbiraderi Hassan El Melle’nin (23) eşi Dela Marravi (22) ile yasak aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini rahat bir şekilde yaşamaya karar veren Muhammed Mustafa ile Dela Marravi, Hassan El Melle’yi öldürmek için plan yaptı. Daha sonrasında ise evde oldukları bir anda Muhammed Mustafa isimli şahıs, arkadan yanaştığı Hassan El Melle’nin boğazını kasap bıçağı ile kestikten sonra kaçtı.

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KANLI ELBİSELERİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Vahşi şekilde boğazı kesilen El Melle olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Muhammed Mustafa ise motosikleti ile Gaziantep’ten Kilis’e, oradan da Suriye’ye kaçmak için yola çıktı. Katil zanlısı, Kilis Küplüce Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Yaşadığı panik ve kanlı kıyafetleri ile dikkat çeken katil zanlısı, yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı. Daha sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çelişkili ifadeler veren maktul El Melle’nin eşi Dela Marravi’yi de şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına aldı.

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KATİL ZANLISI İLE ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN KARISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı ile şüpheli-tanık kadının jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, vahşice öldürülen Hassan El Melle’nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

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cinayet Gaziantep yasak aşk

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