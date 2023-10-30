HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet: Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı! İkisi de kanlar içinde bulundu

Kan donduran vahşet: Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı! İkisi de kanlar içinde bulundu

30.10.2023 12:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Bayram Sertcan (76) evinde darp edilerek öldürülmüş halde, eşi Zehra Sertcan (67) ise yüzü kesilmiş olarak yaralı halde bulundu. Polis ekipleri korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet: Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı! İkisi de kanlar içinde bulundu

Dehşete düşüren olay, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil evde yaşayan ve emekli oldukları öğrenilen Bayram Sertcan (76) ve Zehra Sertcan (67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K., sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

376af429-c855-43de-9971-1f4ca9eef366

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiklerinde yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bayram Sertcan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan’ın ise yüzünde kesikler olduğu tespit edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

078ffc5f-ad45-4a39-908f-5976229000fd

Polis ekipleri, yaşlı adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor. Olay yeri inceleme ekipleri evdeki çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık duyurdu! 48 sözleşmeli personel alımı yapılacakBakanlık duyurdu! 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak
2 torun sahibi kadının hayali gerçek oldu: "Hiçbir şey için geç değil"2 torun sahibi kadının hayali gerçek oldu: "Hiçbir şey için geç değil"
Düğünü öncesi gelinliğiyle notere gitti! Gören şaştı kaldıDüğünü öncesi gelinliğiyle notere gitti! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.