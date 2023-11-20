Kan donduran vahşet! Evine gelen eski eşini ensesinden vurarak katletti

Dehşete düşüren olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak’ta meydana geldi. Dün gece Sevgi Taşkan, evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan’ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Hüseyin U., polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darbetti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi. Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi.

(DHA)





