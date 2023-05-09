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Kan donduran vahşet! Evlenmekten vazgeçince boğazını keserek katletti

09.05.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. 44 yaşındaki Hanife Burma, birlikte yaşadığı Zekeriya Tokmak tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katil zanlısı, olay sonrası polise giderek suçunu itiraf etti. Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Evlenmekten vazgeçince boğazını keserek katletti

Dehşete düşüren olay, dün saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra evden çıkan Zekeriya Tokmak polise giderek Burma'yı öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

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EVLENMEKTEN VAZGEÇMİŞ

Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, "Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı" dedi.

(DHA)

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kadın cinayeti Esenler

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