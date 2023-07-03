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Kan donduran vahşet! Genç kadını döverek öldürdü, kaçarken yakalandı

03.07.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Erkek arkadaşı M.B. tarafından darp edilen Esra Asena Temir (27), beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan şüpheli M.B. ise yakalanıp tutuklandı. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Genç kadını döverek öldürdü, kaçarken yakalandı

Dehşete düşüren olay, 29 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde yaşayan kız arkadaşı Esra Asena Temir’i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kızı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir’i Toros Devlet Hastanesine götüren M.B., ardından kayıplara karıştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından ağır darbeler alan genç kız alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunabileceği yerlere operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan şüpheli M.B. kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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cinayet Mersin darp

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