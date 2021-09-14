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  4. Kan donduran vahşet! Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

Kan donduran vahşet! Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

14.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta tekstil işçisi Murat Alper'in (37) kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i (32) öldürüp hafriyat alanına gömdüğü ortaya çıktı. Cinayet, Murat Alper'in eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesajı atmasıyla aydınlandı.

Kan donduran vahşet! Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

Zile ilçesinde 10 Eylül'de polise başvuran Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Murat Alper, cesedi ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı.

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Ceset otopsi için Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Murat Alper adliyeye sevk edildi. Kadriye Alper'in aynı zamanda Murat Alper'in dayısının kızı olduğu belirtildi.

DHA

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