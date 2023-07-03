Kan donduran vahşet! Kız arkadaşını döverek öldürdü

Dehşete düşüren olay, 29 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde yaşayan kız arkadaşı Esra Asena Temir’i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kızı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir’i Toros Devlet Hastanesine götüren M.B., ardından kayıplara karıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından ağır darbeler alan genç kız alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunabileceği yerlere operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan şüpheli M.B. kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

