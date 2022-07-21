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Kan donduran vahşet! Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

21.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı meydana geldi. Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova (28), kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25), 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlının ifadesinde, parkta şahısla konuşmaya geldiğini fakat maruz kaldığı küfürlerin ardından dayanamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kan donduran vahşet! Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

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Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Romishi Akmatova’nın ilk ifadesinde, "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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