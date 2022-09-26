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Kan donduran vahşet... Sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü! O anlar kamerada

26.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. E.E. (47) isimli şahıs, yanına yaklaşan 'Boris' isimli sokak köpeğini bıçaklayıp öldürdü. Dehşete düşüren olay güvenlik kamerasına yansırken, E.E. polis tarafından gözaltına aldı.

Kan donduran vahşet... Sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü! O anlar kamerada

Kan donduran olay, dün saat 08.00 sıralarında Bodrum'un Bitez Mahallesi'nin Şah Caddesi üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Market çalışanları, bir kişinin elindeki bıçakla mahalleli tarafından 'Boris' ismi verilen sokak köpeğine doğru yürüdüğünü fark etti. İddiaya göre, E.E. elindeki bıçakla kendisine müdahale eden market çalışanlarının üstüne yürüyüp, tehdit etti. Market görevlilerinin içeriye girdiği sırada E.E., önce Boris'i yanına çağırdı ardından da bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Karnından yaralanan ve marketin yan tarafına kaçan Boris orada öldü. Mahalleli sevdikleri Boris'in bugüne kadar kimseye saldırmadığını söyledi.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı saniyeye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi, titiz çalışma sonucu Gümbet Mahallesi'ndeki bir arazide saklanırken aynı gün yakaladı.

E.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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