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Kan donduran vahşet! Sopalarla dövülüp evinin önüne bırakıldı, hastanede kurtarılamadı

19.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, boş arazide sopalarla dövülüp, evinin önüne bırakılan Vakıf Ertürk (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kan donduran vahşet! Sopalarla dövülüp evinin önüne bırakıldı, hastanede kurtarılamadı

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler 3 araç ile esnaflık yapan Vakıf Ertürk’ün Saçaklı Mahallesi’ndeki evine geldi. Evden çıkan Ertürk, yanındaki kişilerle mahalleden ayrıldı. Akşam saatlerinde Ertürk, evinin önünde kanlar içinde bulundu.

Çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ertürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda Ertürk'ün evinden alınıp boş araziye götürülerek sopalarla dövüldüğü, olayla ilgili 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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Gaziantep
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