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Kan donduran vahşet! Suriye uyruklu kişi, girdiği dükkanda dehşet saçtı

29.08.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kan donduran bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Suriye uyruklu kişi, girdiği dükkanda aynı ülke vatandaşı kadın ile iş yeri sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, saldırgan çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Suriye uyruklu kişi, girdiği dükkanda dehşet saçtı

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

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Dükkana elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.

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Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı.

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Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli bıçaklı saldırı
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