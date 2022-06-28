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Kan donduran vahşeti itiraf etti! Ortağını öldürüp, cesedi ormana bırakmış

28.06.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Pazarcı Hakkı Şahin (28), 24 Haziran'dan beri kayıp olarak aranıyordu. Şahin'in, ortağı Gökhan Girgin (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve cinayeti ayrıntılarıyla anlatan Girgin, maktulü pompalı tüfekle öldürüp, cesedi ormana bıraktığını söyledi. Jandarma, Girgin'in tarifiyle yaptığı araştırmada Şahin'in cesedi ormanlık alanda buldu. İşte kan donduran olayın detayları!

Kan donduran vahşeti itiraf etti! Ortağını öldürüp, cesedi ormana bırakmış

Kan donduran olay Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt Mahallesi'nde yaşandı. Kısa süre önce sözlendiği ve bayramda nişanlanacağı öğrenilen Hakkı Şahin için yakınları, 24 Haziran'da güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesi Kızılelma köyünde sinyal verdiğini tespit etti. Şahin ile en son görüşen ve bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis tarafından yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Girgin, 21 Haziran'da Hakkı Şahin ile araçla Çan'ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Şahin'i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aletiyle birlikte de olay yerine bırakıp kaçtığını söyledi. Şüpheli Gökhan Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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Girgin’in tarif ettiği, Kızılelma köyü yakınlarındaki ormanda arama yapan jandarma ekipleri, Hakkı Şahin'in cansız bedenine ulaştı. 8 gün sonra bulunan Şahin'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Gökhan Girgin'in, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
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