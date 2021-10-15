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  4. Kan dondurdu! Güney Afrika'da canlı canlı evin bahçesine gömülen bebek kurtarıldı

Kan dondurdu! Güney Afrika'da canlı canlı evin bahçesine gömülen bebek kurtarıldı

15.10.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin East Cape eyaletinde annesi tarafından canlı olarak mezara gömülen bebeğin, bulunduğu yerden kurtarıldığı bildirildi.

Kan dondurdu! Güney Afrika'da canlı canlı evin bahçesine gömülen bebek kurtarıldı

News24'ün haberinde, East Cape kırsalındaki Tsomo kasabasının Xholabe bölgesinde, annesi tarafından bavul içinde evin bahçesine gömüldüğü belirtilen yenidoğan kız çocuğunun, saatler sonra polisler tarafından canlı bulunduğu belirtildi.

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YENİ KAZILMIŞ MEZAR BULUNDU

Yeni doğum yapan 34 yaşındaki kadının bebeğinin yanında olmamasından şüphelenen bölge şefinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, kadının evinin bahçesinde yeni kazılmış mezar buldu.

Bölgede kazı yapan polis memurları, battaniyelere sarılmış bir bavulun içinde toprağa gömülen bebeğin canlı olduğunu fark etti.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti
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