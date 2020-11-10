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Kan dondurdu: Hayvanları öldürmekten vazgeçmeyeceğim!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

2018 yılında nadir görülen bir zürafayı avladığı için eleştiri oklarını üzerine çeken ve herkesten tepki alan Tess Talley, 'üzerinden seneler geçti ancak hala kendimle gurur duyuyorum. Avladığım her hayvan benim için ödül' dedi.

Kan dondurdu: Hayvanları öldürmekten vazgeçmeyeceğim!

2018 yılında türüne ender rastlanan siyah renkli bir zürafayı avlayan Talley, yıllar sonra avladığı zürafa hakkında açıklama yaptı. Talley, zürafayı avladığı gün oldukça duygusal olduğunu ve çok heyecanladığını söyledi.

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Bir rehberle zürafayı günlerce aradığını da söyleyen kadın, 'iz sürmenin, kilometrelerce yürümenin ve o gün eli boş dönmemenin verdiği başarı hissi inanılmazdı. Hızlı, temiz, etik bir atıştı ve zürafa gereksiz acı çekmeden hemen öldürüldü' diyerek bir kez daha tepkilerin hedefinde yer aldı.

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Kendisi için bunun bir yaşam tarzı olduğunu da dile getiren Tess, küçüklüğünden beri av hikayeleriyle büyüdüğünü, hiçbir avdan asla pişmanlık duymadığını, hayvanları öldürmekten vazgeçmeyeceğini ve bunun için de hiçbir zaman özür dilemeyeceğini sözlerine ekledi.

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Öldürdüğü hayvanların hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, onların tüylerinden mücevher, etlerini de yemeklerinde kullandığını dile getiren 41 yaşındaki avcı, sosyal medya kullanıcılarından taciz ve ölüm tehditleri içeren mesajlar aldığını söylüyor.


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