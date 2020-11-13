Kan dondurdu! Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler

Korkunç olayın yaşandığı yer Hindistan'ın Uttarakhand eyaleti. Canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek, çevredekilerin tüyler ürperten olayı fark etmesiyle ölümden son anda kurtarıldı.

Kalabalık, bebeğin hayatını nasıl kurtaracağına dair birbirlerine talimatlar verirken çevredeki kadınlar hemen bebeği kundağa sardı ve bebeğin ağzını sildi.

AĞLAMA SESİ GELDİ

Bebeği son anda fark eden köylüler, bebeğin bir elinin ve kolunun dışarıda olduğunu ancak ağlama sesi gelmeseydi belki de onu fark edemeyeceklerini söylediler. Toprağa gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, 'onu boğulmaktan son anda kurtardık' dedi.

DURUMU İYİ

Terk edilen bebek acilen hastaneye kaldırıldı ve şu anda durumu iyi yönde seyrediyor. Bebeğin kim tarafından gömüldüğü ve kime ait olduğu ise henüz tespit edilemedi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.



