"Kan dondurucu demek bile hafif kalıyor!" Yenidoğan skandalı çocukları 'Kör' ederek başlamış

Türkiye'nin gündeminde yer alan 'yenidoğan skandalı'nın ardı arkası kesilmiyor. Bebeklerin ölümüne neden olan çetenin 11 yıl önce de bebekleri kör ettikleri ortaya çıktı.

Bebekleri kör edip, ailelerin şikayetleri üzerine de hastanenin adını değiştirdiler. İşte o hastanenin adı bu kez de yenidoğan skandalına karıştı. Ekol TV kör edilen mağdur ailelerle konuştu. Aile fertlerinden biri, "Nefes alamıyor, eve götürürseniz çocuk ölür dediler" diyerek çaresizliklerini anlattı.

SGK'DAN PARA ALMAK İÇİN BEBEKLER AYLARCA YOĞUN BAKIMDA TUTULDU!

"Göz muayenelerini ihmal ettikleri için çocuğumun iki gözü de görmüyor." diyen Cenik ve yaylacı aileleri... Her ikisinin de bebekleri prematüre olarak doğdu. Bebekleri erken dünyaya gelince bebekleri yoğun bakım servislerine alındı ama ailelerin iddialarına göre o servislerde bebekleri SGK'dan para alabilmek için aylarca tutuldu.

PROFESÖR MUAYENE EDİNCE ORTAYA ÇIKTI!"

Aileler, "3 ay kuvözde kaldı. Özel hastanede 33 gün boyunca tuttular. Ne kadar çok tutarlarsa o kadar para aldıklarını öğrendik" ifadelerini kullandılar.

Talihsiz anne ve babalar bir sorun olduğunu anladı. Üniversite hastanesinde Profesör doktor muayene edince çocuğun tamamen kör olduğunu söyledi.

10'DAN FAZLA BEBEK KÖR OLDU!

Servisteki bebeklerin muayene edilmesi, göz gelişiminin tamamlanmayanın ise ilk 72 saat içerisinde ROP iğnelerinin uygulanması gerekiyordu. Ama iddiaya göre ne muayene ne iğne yapıldı. 10'dan fazla bebekte kör oldu.

Anne, "Her oğluma baktığımda içim kahroluyordu." ifadelerini kullandı.

11 YIL ÖNCE BEBEKLERİ KÖR EDEN HASTANE BU KEZ BEBEKLERİ ÖLDÜRDÜ!

Aileler şikayetçi oldu. Hastane tabelasını değiştirip faaliyetlerine devam etti. İşte o hastane 'yenidoğan çetesi'nin aktif olduğu 19 hastaneden biriydi.

Avukat, "2013 yılında davalarımızı açtığımızda şirket ismini değiştirdi. Aynı hastanede yeni bir şirketle faaliyetlerini sürdürdüler.O hastaneler kapatılmış olsaydı şuan yenidoğan çetesi olmayacaktı. " dedi.

11 yıl önce bebekleri kör eden hastane bu kez de bebekleri öldürdü.