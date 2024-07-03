Kan grubu kartı nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve e-Devlet kan grubu kartı nasıl çıkarılır?

İnsan kanı, farklı özelliklere sahip dört ana gruba ayrılır: A, B, AB ve 0. Bu gruplar, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijenlere göre belirlenir. Ayrıca, Rh faktörü denilen bir diğer özellik de kan grubunu pozitif (+) veya negatif (-) olarak sınıflandırır. Dolayısıyla, sekiz farklı kan grubu kombinasyonu vardır: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ ve 0-. Bazı resmî işlerde, iş alımlarında, sağlık işlemlerinde kan grubu kartı gerekli olabilir.

Kan grubu kartı nedir?

Kan grubu kartı, kan grubunuzu (A, B, AB veya 0) ve Rh faktörünüzü (pozitif veya negatif) gösteren resmî bir belgedir. Acil durumlarda veya kan bağışı yaparken kan grubunuzun hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar. Kan nakli veya tıbbi müdahale gerektiğinde, kan grubunuzun hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Bu da zamandan tasarruf sağlayabilir ve hayat kurtarabilir. Kan bağışı yaparken, kan grubunuzun önceden bilinmesi, doğru kanın doğru kişiye verilmesini sağlar. İş başvurusu, spor salonu üyeliği gibi bazı durumlarda kan grubu bilgisi istenebilir. Kan grubu kartı, bu gibi durumlarda belge yerine geçebilir.

Kan grubu kartı nasıl alınır?

Kan grubu kartı nereden alınır sorusu için kişi sağlık ocağına (Aile Sağlığı Merkezi) başvurabilir. En yaygın ve kolay kan grubu kartı almanın yolu aile hekimliği veya sağlık ocağına başvurmaktır. Kan gurubu kartı sağlık kurumlarından, devlet hastanelerinden veya sağlık ocağından da alınabilir. Kan grubu kartı almak için bir sağlık merkezine başvuru yapıp kan vermek gerekir. Kan verme işleminden sonra gerekli prosedürler sağlandıktan sonra kişi bu sağlık kurumlarından kan grubu kartını temin edebilir.

Acilden kan grubu kartı alınır mı?

Hayır, acil servislerden kan grubu kartı alamazsınız. Acil servisler, acil tıbbi müdahale ve tedaviye odaklanmıştır ve kan grubu kartı gibi idari işlemler için zamanları ve imkanları yoktur.

e-Nabız kan grubu kartı nasıl çıkarılır?

Kan grubu kartı e-Nabız üzerinden maalesef ki alınamamaktadır. Ancak kan grubu kartı e-Devlet ya da e-Nabız üzerinden görüntülenebilir, kişinin hangi kan grubunda olduğu öğrenilebilir. Bu nedenle e-Nabız kan grubu kartı nasıl alınır sorusuna cevap vermek mümkün olmayacaktır. Kan grubu kartı yalnızca sağlık ocaklarından, devlet hastanelerinden, eğer veri girişi yapıldıysa Kızılay'dan alınabilir. e-Nabız üzerinden sadece kişinin kan grubu bilgisine ulaşmak mümkündür.





