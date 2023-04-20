Kan grubu öğrenme işlemi nasıl yapılır? Kan grubu nasıl öğrenilir, nereden bakılır, e-Devlet'ten bakılır mı?

Bir kişi kan grubunu bilmiyorsa bunu öğrenmek için farklı yöntemlerden yararlanabilmektedir. Kişilerin hangi kan grubunda olduğunu bilmesi oldukça önemlidir. Kazalarda, yaralanmalarda, kan ihtiyacı duyulacak herhangi bir olumsuz durumda kişinin kan grubunu bilmesi daha hızlı bir müdahale için gerekli bir durumdur. Farklı kan grupları farklı özelliklere sahiptir. Bazı kan grupları diğer kan gruplarına sahip kişilere kan verebilirken bazıları ise kendi kan grubundan olanlar dışında kimseden kan alamamaktadır.

Kan grubuna nereden bakılır?

Kişiler kan grubu öğrenme için kan grubu testi yaptırmak durumundadır. Bu testler çeşitli merkezlerden ya da sağlık kurumları aracılığı ile yaptırılabilmektedir. Kan grubu öğrenmek için test yaptırılabilecek olan yerler şunlardır:

Özel hastaneler

Devlet hastaneleri

Kızılay kan verme ve kan alma merkezleri

Aile sağlığı merkezleri

Özel sağlık klinikleri

Kan grubu hastanede öğrenilir mi?

Kan gruplarını öğrenmek isteyen kişiler devlete ait olan ya da özel hastanelere giderek kan gruplarını öğrenebilirler. Hastanede kişilere test yapılır. Öncesinde hastaneye kan grubu öğrenmek istendiğine dair beyanda bulunulmalıdır. Beyanın ardından kişiye kan grubu tayini yapılır. Yapılan kan tayini testinin sonucunu öğrenmek internet üzerinden ya da mobil uygulamalar üzerinden mümkün olmaktadır. Kan grubu tayini yaptıran kişiler sonuçları e-Devlet aracılığı ile ya da kişisel sağlık sistemi olan e-Nabız uygulaması aracılığı ile öğrenebilirler.

Kan grubu kartı e-Devlet'ten alınır mı?

Kan grubunu, kan vermeden ya da ilgili bir kuruma başvurarak kan testi yaptırmadan öğrenmek mümkün değildir. Kişiye talebi üzerine yapılan kan testi uygulamasının ardından çıkan sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilmektedir. Yapılan kan grubu testinin sonuçlarına e-Devlet ya da e-Nabız üzerinden ulaşılabilir. Ancak kan grubu kartı almak için e-Devlet'ten ulaşım sağlanamamaktadır.

Kan grubu kartı almak isteyen kişiler kan gruplarını öğrenmek için gittikleri sağlık kuruluşuna bu isteği beyan etmelidirler. Beyanın ardından kan vererek sonuç beklenmelidir. Kan grubu ile birlikte kan grubu kartlarını kan verdikleri hastaneden ya da sağlık kuruluşundan alabilirler.

Yeni kimlikte kan grubu nerede yazıyor?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eğer talep ederlerse yeni tip çipli kimlik kartlarında ya da ehliyetleri üzerinde kan grupları yer alabilmektedir. Ancak bu bilgi kişinin talebi üzerine yazılmaktadır. Kan grubu alanı her kimlik kartında yer almaz. Kan grubu alanı eski tip nüfus cüzdanlarında bulunmaktadır. Ancak yeni tip çipli kimlik kartlarında talep doğrultusunda yazılmaktadır. Talep dışında kan grubu yazılan kısım yeni tip kimlik kartlarında yer almamaktadır.



