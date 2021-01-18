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Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...

18.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Kan grubu diyetleri, yiyecekleri faydalı, nötr veya zararlı olarak sınıflandıran bir yeme sistemidir. Bir kişinin kan grubuna ve diğer faktörlere dayanır. Normalde kan grubuna, cinsiyete göre diyet gibi kavramlar yoktur. Fakat yapılan araştırmalarda, kişinin kan grubuna göre bazı besinleri daha fazla sevdiği gerçeği ortaya çıkmıştır.

0 kan grubuna sahip olanlar daha fazla protein gıdaları severken, başka bir kan grubuna sahip olanlar daha çok sebze sevebilirler. Kan grubuna diyet diye bir şey yoktur, çünkü kan grubuna göre diyette kişiler belirli yiyecekleri seçerler. Bu da tek tip beslenmeye döner.

Temel besin grupları süt ürünleri, et ürünleri, sebze, meyve ve tahıllar kişinin kan grubuna göre diyetten çıkartılabilir. Bu tür diyetlerin uzun süre yapılması, başta vitamin ve mineral yetersizliklerine yol açar. Daha sonra saç, tırnak sağlığını etkiler. Çok uzun dönemde böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına zarar verebilir.

Bu nedenle bütün besin gruplarının içinde yer aldığı kişiye özel düzenlenmiş diyetler uygulanmalıdır. Bunun dışındaki diyetler kısa dönemli bir sorun çıkarmasa bile, verilen kilonun geri alınmasına ya da uzun dönemli olarak sağlık sorunlarının yaşanmasına sebep olabilir.

KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME NASIL OLUR?

Ancak 1996 yılında bir naturopatik doktor olan Peter D'Adamo, insanların nasıl daha sağlıklı, daha uzun yaşayabileceklerini ve kan gruplarına göre yemek yiyerek ideal kilosuna nasıl ulaşabileceklerini anlattığı bir kitap yayınladı. Kişinin çeşni, baharat ve hatta egzersiz seçimi kan grubuna bağlı olmalıdır. Kısa süre sonra kitap en çok satanlar listesine girdi ve her yerdeki insanlar kan gruplarını öğreniyor, alışveriş listelerini gözden geçiriyor ve yemeklerini, egzersizlerini ve sağlıklarını nasıl düşündüklerini değiştiriyorlardı. Peter D'Adamo'nun kitabında kan grubuna göre nasıl beslenilmesi gerektiği ise şöyle anlatılıyor:

O tipi kanı olanlar yüksek proteinli yiyecekleri seçmeli ve bol miktarda et, sebze, balık ve meyve yemeli, ancak tahılları, fasulyeleri ve baklagilleri sınırlamalıdır. Kilo vermek için deniz ürünleri, yosun, kırmızı et, brokoli, ıspanak ve zeytinyağı en iyisidir; buğday, mısır ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır.

A tipi kanı olanlar meyve, sebze, soya peyniri, deniz ürünleri, hindi ve tam tahılları seçmeli ancak etten kaçınmalıdır. Kilo vermek için deniz ürünleri, sebzeler, ananas, zeytinyağı ve soya en iyisidir; süt, buğday, mısır ve barbunya fasulyesinden kaçınılmalıdır.

B tipi kanı olanlar et, meyve, süt ürünleri, deniz ürünleri ve tahıllar dahil olmak üzere çeşitli bir diyet seçmelidir. Kilo vermek için B tipi bireyler yeşil sebzeleri, yumurtaları, karaciğeri ve meyan kökü çayını seçmeli, ancak tavuk, mısır, yer fıstığı ve buğdaydan uzak durmalıdır.

AB tipi kan olanlar süt, soya peyniri, kuzu eti, balık, tahıl, meyve ve sebze yemelidir. Kilo kaybı için soya peyniri, deniz ürünleri, yeşil sebzeler ve yosun en iyisidir ancak tavuk, mısır, karabuğday ve barbunya fasulyesinden kaçınılmalıdır.

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