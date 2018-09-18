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Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Kan grubunuzun cinsel hayatınızı etkilediğini biliyor muydunuz? Cinsel ilişki sırasında yaptığınız davranışların bazıları kan grubundan kaynaklanıyor. Partnerinizle aranızdaki iletişimin kalitesi ilişki sırasında ortaya çıksa da, uzmanlara göre cinsel hayattaki davranış ve tutumları etkileyen önemli bir detay daha var: kan grubunuz.

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuzun cinsel hayatınızdaki rolü yataktaki davranışlarınıza direkt olarak yansıyor. İşte kan grubuna göre cinsel hayat...

A Grubu

A grubu kadınlar yatakta değişikliği sevdiklerinden dolayı farklı fantezilere de açık olurlar. İç çamaşırı seçimine de özen gösteren A grubu kadınları lükse ve paraya düşkün olurlar. A grubu erkekler ise bu grubun kadınlarının aksine fantezilere karşı kapalı bir tutum takınır. Bunun yanında ilişkide bağlı bir profil çizen A grubu erkekleri sekse daha çok görev mantığı ile yaklaşırlar.

B Grubu

Seks konusunda şehvetli olan B grubu kadını sekse hayır demeyen bir tutum sergiler. Sekste mekan ve zaman takıntısı olmayan bu grubun kadınları ya çok müsrif ya da çok cimri olurlar. B kan grubuna sahip erkekler ise özgürlüklerine düşkün bir profil çizerler. Kadınlara son derece saygılı olan bu grubun erkekleri yatakta da aynı saygıyı partnerine gösterir. Pozitif kadınlara ilgi duyar.

AB Grubu

AB grubu kadınları kariyer hayatlarına önem verirler. Son derece pratik olan bu kadınlar sekse de aynı gözle bakarlar. Seksi pratik bir şekilde yapmak ve sonlandırmak isterler. İş hayatları ise her zaman seks hayatlarının önünde yer alır. Hoşgörülü olan AB grubu erkekleri ise partnerlerinin yatakta sözlerini dinlemesini isterler. Aşk yaşanacak tipler olan AB grubuna mensup erkeklerin yataktaki isteklerini yerine getirirseniz size sonsuz bir aşk beslerler.

0 Grubu

Seks konusunda büyük bir arzu ve isteğe sahip olan 0 grubu kadınları şık ve seksi kıyafetler giymeyi severler. Baştan çıkarma sanatına doğuştan yatkın olan bu kadınlarla bir kere beraber olmak onları hep arzulamakla eşdeğerdir. 0 grubu kadınları yatakta partnerlerini nasıl mutlu edeceklerini iyi bilir. 0 grubu erkeği ise kıskançlıkları ile meşhurdur. Birlikte olduğu kadını kıskanan bu erkek dışarıda uluorta öpüşmek yerine yatakta hünerlerini göstermeyi tercih eder. Ayrıca bu grubun erkekleri partnerini hediyelere boğmaya da bayılır.

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Anahtar Kelimeler:
kan grubu cinsel ilişki

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