Kan içip, tabutta yatıyor! Her biri aramızda dolaşıyor

Andreas vampirlerin kurgu olmadığına gerçekten aramızda dolaştıklarına inandığını söylüyor. Nadiren de olsa tabutta yattığını söyleyen genç adam bu eylemi, ölenlerin ruhlarıyla iletrişime geçmek için yaptığını söylüyor.
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