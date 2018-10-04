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Kan içip, tabutta yatıyor! Her biri aramızda dolaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 07:47 | Son Güncelleme

Gerçek bir vampir olduğunu öne süren Romanya asıllı Andreas Bathory tabutta uyuyup kan içtiğini açıkladı.

Andreas vampirlerin kurgu olmadığına gerçekten aramızda dolaştıklarına inandığını söylüyor. Nadiren de olsa tabutta yattığını söyleyen genç adam bu eylemi, ölenlerin ruhlarıyla iletrişime geçmek için yaptığını söylüyor.

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'RÜYAMDA ZİYARET ETTİLER'

'RÜYAMDA ZİYARET ETTİLER'
Gece rüyasında bir savaş lordu tarafından ziyaret edildiğini bu sırada kanın tadına baktığını ve o günden sonra her şeyin değiştiğini söylüyor.
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Andreas bu rüyada ona seçilmiş kişi olduğunun söylendiğini belirtiyor.
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'Modern vampir dünyasından uzak duruyorum' diyen Andreas geleneklerini 600 yıldır muhafaza ettiğini belirtiyor.
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Andreas 'modern vampir toplulukları seksten ibaret ve burum yüksek farkındalıklı bir vampirin varoluşuna ters' diyor.
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'BOYUN ISIRMIYORUZ, BAĞIŞÇILARIMIZ VAR'

'BOYUN ISIRMIYORUZ, BAĞIŞÇILARIMIZ VAR'
Andreas kan emmek için boyun ısırmadıklarını 'siyah kuğu' adını verdikleri gönüllü bir grup tarafından bağışlanan kanı içtiklerini söylüyor.
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"Sadece bağışçılardan besleniyoruz. Seks gibi kan içmenin sağlık açısından riskleri var. Sizin vampir olduğunuzu öğrenince size kanını bağışlamak isteyenlerin sayısına inanamazsınız.
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Anahtar Kelimeler:
Vampir Andreas Bathory Romanya

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