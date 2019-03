Trabzon’da ameliyat olacak yengesine kan bulmak için verdiği mücadeleden etkilenen Kenan Sivrikaya, bir dernek kurdu ve başkalarının da kendileri gibi sıkıntı yaşamaması için kendisini gönüllü kan bulma işini adadı.

Trabzon’da odunculuk yapan 56 yaşındaki Kenan Sivrikaya, 1992 yılında yengesine lazım olanı kanı bulmak için uzun süre uğraştı. Bu mücadelesinden etkilenen Sivrikaya, başkalarının da kendisi gibi sıkıntı yaşamaması için dernek buldu. Trabzon Kan Hastaları Yardımlaşma Derneği’ni kuran Sivrikaya, yaklaşık 15 bin kişinin kan grubunu, cep telefonunu ve adreslerini alarak kan ihtiyacını olanlara ulaştırıyor. Adeta bir Kızılay gibi çalışan Sivrikaya’nın kurduğu derneğin bir binası yok ancak derneğin kuruluş gayesine kendisini adayan bir başkanı var.

Hobi olarak başladığı bu işe görev olarak devam ettiğini belirten Kenan Sivrikaya, “1992 yılında rahmetli yengeme kan ihtiyacı oldu arkadaşlardan tedarik ettik. Daha sonra tedarik ettiğimiz arkadaşların kan ihtiyaçları oldu. Bunlardan bir şekilde hastası olan oldu. Onlara yardımcı olmaya çalıştık böyle başladı. Önce küçük küçük not kağıtlarına not aldık daha sonra dükkanımdaki veresiye defterinin arkasına not aldık. Baktık olacak gibi değil defter yapmaya karar verdik. Hobi olarak başladı, görev olarak devam ediyor” dedi.