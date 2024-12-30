'Kan istiyor' dediğini duyunca... Nagehan Alçı ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi! "Önce PKK hassasiyetini azalt"

Habertürk canlı yayınında Cem Küçük ve Nagehan Alçı birbirine girdi. Hararetli bir tartışmanın başladığı anlarda Cem Küçük, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının bir devlet projesi olmadığını ifade etti. Nagehan Alçı ise Cem Küçük'e sert çıkarak onu 'kan istiyor' diyerek itham etti. Buna çok sinirlenen Küçük, Alçı'dan özür beklediğini ifade etti. Yaşanan olaylar sırasında Cem Küçük, Nagehan Alçı'ya "Sen de bu PKK hassasiyetini bir azalt, PKK'yı bir kına" dedi.

CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Cem Küçük: Nagehan Alçı dedikleri kadar varmış. Ben koruyordum ama artık korumam yani. Benden özür dilemedikçe geri adım atmam. Eğer öyle derse ben de Nagehan'a 'PKK sever' derim.

Nagehan Alçı: Sen kim olarak beni koruyorsun. Kimden koruyorsun. 'Dedikleri kadar varmış' cümlesinden kastın ne? Hiç sevmediğim şeyler bunlar. Ben böyle bir uslubu da asla kabul etmiyorum. Hayatım boyunca şunu söyledim askeri yöntemlerle terör örgütlerini zayıflatırsınız, mücadele edersiniz. Amaç terörü kalıcı olarak bitirmekse devlet süreçleri vardır.

Cem Küçük: Ucuz polemiklere, PKK'ya sempatik görüneceğim diye değil yani...

Nagehan Alçı: Şimdi ben bunu reddediyorum. Kim olarak beni kendisi. Ben Nagehan Alçı'yım. Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok.

Cem Küçük: Asıl sen kim oluyorsun da benim hakkımda 'kan istiyor' diyorsun. Ya sen kimsin ya? Nasıl 'kan istiyor' diyebiliyorsun!