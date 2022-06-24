HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan izlerini duvarı boyayarak gizlemişlerdi! Katil, itiraf etti... Komşu cinayetinde 3 tutuklama

Kan izlerini duvarı boyayarak gizlemişlerdi! Katil, itiraf etti... Komşu cinayetinde 3 tutuklama

24.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, ensesinden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Mahmut Saat cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cenazeye katılmayan yan komşu Tolga T.'nin cinayeti işlediği öğrenilmiş, ailesiyle kan izlerini ortadan kaldırmak için duvarı siyaha boyadıkları ve koltuğu da attıkları ortaya çıkmıştı.

Kan izlerini duvarı boyayarak gizlemişlerdi! Katil, itiraf etti... Komşu cinayetinde 3 tutuklama

Olay, Erdemli'nin Tömük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime (71) ve Mustafa (84) Saat çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Mahmut Saat, 3 Mayıs'ta evden çıktı. Ailesi, bekar olan Saat'ten uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, 14 Mayıs'ta, Mahmut Saat'in Hacıalanı Yaylası'ndaki evine 25 kilometre uzaklıktaki ormanda, cansız bedenini buldu. Saat'in ensesinden tek kurşunla vurulduğu belirlendi.

Screenshot_5

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mahmut Saat'in komşusu Tolga T.'nin cenazeye katılmadığını tespit edip, takibe aldı. Ekipler ayrıca olay günü Tolga T.'nin, Hatay'dan kardeşinin geldiğini, evinin önündeki koltuğun kaldırıldığını ve duvarların siyaha boyandığını belirledi. Deliller ışığında ekipler, Tolga T. ile eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T. ve akrabaları Ali Y. ile Yüksel D.'yi gözaltına aldı.

Screenshot_2

CESEDİ KIRSALA BIRAKMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Tolga T., jandarmadaki ifadesinde, Mahmut Saat'in evinde bulundukları sırada ruhsatsız tabancayla oynamaya başladığını, silahın kazara ateş aldığını, ilk seferde merminin kimseye isabet etmediğini ancak çıkan tartışmada tabancayı başına doğrulttuğu sırada ikinci kez ateş aldığını ve vurulduğunu öne sürdü. Tolga T., cinayeti gizlemek amacıyla Mahmut Saat'in cesedini kırsal alana bıraktıklarını itiraf etti.

Screenshot_3

3 KİŞİ SERBEST

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga T., Soner T. ve Yusuf T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Firari sanık avukatı iddiaların odağında: Alnım akFirari sanık avukatı iddiaların odağında: Alnım ak
'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'den flaş açıklama!'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'den flaş açıklama!
Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdiSokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

İki dev kurum altın için öyle bir yorumda bulundu ki…

İki dev kurum altın için öyle bir yorumda bulundu ki…

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Cinsel dürtüleri harekete geçirin! Efsane tarif

Cinsel dürtüleri harekete geçirin! Efsane tarif

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.