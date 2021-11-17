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  4. Kan izlerini gören komşular panikle polisi aradı! Apartman dairesinde kan donduran cinayet

Kan izlerini gören komşular panikle polisi aradı! Apartman dairesinde kan donduran cinayet

17.11.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kan izlerini gören komşular panikle polisi aradı! Apartman dairesinde kan donduran cinayet

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı. Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

kan

Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
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