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‘Kan Kardeşler Gecesi’ üç nesli bir araya getirecek

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

RED Bull Music Festival'i kapsamında 5 Ekim Cumartesi akşamı Babylon’da düzenlenecek ‘Kan Kardeşler Gecesi’nde, İstanbul-Berlin arasında bir nevi ‘hip hop köprüsü’ kurulacak.

‘Kan Kardeşler Gecesi’ üç nesli bir araya getirecek

İSTANBUL, (DHA) - RED Bull Music Festival'i kapsamında 5 Ekim Cumartesi akşamı Babylon’da düzenlenecek ‘Kan Kardeşler Gecesi’nde, İstanbul-Berlin arasında bir nevi ‘hip hop köprüsü’ kurulacak. Konserde rap ve hiphop dünyasından birçok isim sahne alacak.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul’un ikincisi kapılarını açtı. Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtan festival ile müzik İstanbul’u bir kez daha ele geçirecek. Festival kapsamında, 5 benzersiz konsept ile 6 ayrı mekâna ve 15 güne yayılarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Heyecanla beklenen 5 Ekim Cumartesi akşamı Babylon’da düzenlenecek ‘Kan Kardeşler Gecesi’nde; İstanbul-Berlin arasında bir nevi ‘hip hop köprüsü’ kurulacak. Türkçe rap’in en önemli temsilcilerinden Ceza, 90'ların meşhur rap topluluğu Cartel'in kurucu üyesi Erci E., yine Cartel’in eski üyelerinden ve günümüzün en beğeni toplayan isimlerinden Kabus Kerim’in yanı sıra; trap müziğin önemli temsilcisi Khontkar hip hop dünyasının yakın takipçilerini ağırlayacak.

Da Poet, Farazi, Kayra, Savai ve Sorgu’dan kurulan hip hop kolektifi 90BPM, hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa’nın da yer aldığı gecede sürpriz isimler de konuk olarak sahnede olacak.

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