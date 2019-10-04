"Kan kullanımını azaltıcı alternatif bir ürün geliştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, hemorajik şok durumunda sıvı ve kan kullanımını azaltıcı alternatif bir ürün geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından Kan ve Kan Ürünleri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Prof. Dr. Ece Salihoğlu, Prof. Dr. Ergin Koçyıldırım, Doç. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz ile Öğretim Görevlisi Banu Köse konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayda konuşan Doç. Dr. Durmaz farklı disiplinlerden profesyonellerin yer aldığı bir ekiple bir proje sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Travmatik yaralanmalarda ölümlerin yarısını kanamaya bağlı ağır hipovalemi oluşturuyor ve genellikle bu durum 2 saatten kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde hastaya güvenli ve pratik bir müdahaleye olanak sağlayacak bir resüsitasyon ajanına ihtiyaç duyuluyor. Genellikle uygulanan tedavi, kanama sonucu kaybedilen hacmin uygun bir sıvı ile yerine konması şeklinde. Eğer bu sıvı kan ise soğuk zincir ihtiyacı, kan grubu uyumu ve enfeksiyon riski gibi problemler içeriyor. Yürüttüğümüz projeyle sürükleme azaltıcı polimer kullanımıyla kan ürünlerinin hazırlanma maliyeti, potansiyel enfeksiyon riskleri, soğuk zincir ihtiyacı, raf ömrü gibi problemlere çözüm üretip, hemorajik şok durumunda sıvı ve kan kullanımını azaltıcı alternatif bir ürün geliştirmeyi hedefliyoruz."