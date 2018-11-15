Kan şekeri düşen başkan, kolunda serumla görüşmelerini sürdürdü

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, her çarşamba düzenlenen halk gününde dün rahatsızlandı. Kan şekeri düştüğü için serum takılan Özçınar, görüşmelerine ara vermeden, kolundaki serumla ilçe sakinlerini dinledi.

Kiraz Belediyesi Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, bu haftaki halk gününde rahatsızlanınca doktor tarafından muayene edildi. Kan şekerinin düştüğü belirlenen Özçınar'a serum takıldı. Görüşmelerine ara vermeyen, kolunda serumla ilçe sakinlerini dinlemeyi sürdüren Başkan Özçınar, "Aşırı yoğunluk ve tempolu çalışma nedeniyle biraz kan şekerim düştü. Halsizlik oldu. Personel arkadaşlar doktor çağırdı. Doktorun kontrolünden sonra toparlanmam için bir serum takıldı. Çok şükür iyiyim. Gelen vatandaşlarımın hiçbirini geri çeviremezdim. Çünkü halkımız bizim için çok önemli ve değerlidir. O şekilde kolumda serumla vatandaşların sorunlarını problemlerini dinledim. Küçük bir rahatsızlık atlattım" dedi.

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