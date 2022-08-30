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Kan şekeri yüksekliğine dikkat edin! Çok ciddi sonuçları var

30.08.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kan şekeri (hiperglisemi) diyabete yol açan nedenler arasında bulunmaktadır. Tekrarlayan durumlarda ciddi sonuçlara yol açan kan şekerinin yükselmesini önceden teşhis etmek ve tedaviye erkenden başlamak oldukça önemlidir. Yüksek kan şekeri belirtileri toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklardandır. Eğer ki bu belirtileriniz varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir.

Kan şekeri yüksekliğine dikkat edin! Çok ciddi sonuçları var

Şekerin yükselmesine hiperglisemi denmektedir. Hiperglisemi kanda çok fazla şeker olduğunu gösterir. Değişen yaşam koşullarının getirdiği sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam ile hiperglisemi hastaları son 20 yılda oldukça artmıştır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen kan şekeri yükselmesinin sürekli olarak tekrar etmesi sağlığı tehdit etmektedir. Genellikle şeker hastalığında görülen hipergliseminin tek nedeni diyabet değildir. İlaçlar, hormonal hastalıklar, ciddi enfeksiyonlar, pankreas hastalıkları, kortizon kullanımı, ameliyat ve travma da kan şekerinde yükselmeye neden olabilir.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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  • Sürekli açlık ve susuzluk hali
  • Çok su içme
  • Çok idrara çıkma
  • Bulanık görme
  • Baş Ağrısı
  • Yorgunluk
  • Kilo kaybetme
  • Tekrarlayan vajinal ve cilt enfeksiyonları
  • Kesik ve yaraların yavaş iyileşmesi
  • Ağız kuruluğu
  • İdrar kaçırma
  • İdrar renginde koyulaşma

YÜKSEK KAN ŞEKERİNDE RİSK ALTINDA OLANLAR

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  • Fazla kilolu insanlar
  • Ailesinde Tip 2 şeker hastalığı olanlar
  • Bazı ırklar daha fazla risk altındadır.
  • Hiperlipidemi (kan yağlarının yüksek olması) ve yüksek tansiyonu olanlar
  • Gebeliğinde diyabet yaşamış olanlar
  • Polikistik over hastalığı
  • İnsülin ve şeker düşürücü ilaçları doğru kullanmamak veya aksatmak
  • Aşırı karbonhidratla beslenmek
  • Çok hareketsiz olmak
  • Çok yüksek stres
  • Hastalık

KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİ NELERE YOL AÇAR?

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  • Kalp ve damar hastalıkları (kalp damarlarında tıkanıklık ve damar sertliği)
  • Kan şekeri yüksekliği uzun süre devam ederse sinirlere zarar verebilir. Bu durumda hastada nöropati gelişir. Bu kişilerin sinirlerinin duyarlılığı azalmıştır. Vücudun bazı bölgelerinde hissizlik yaşayabilirler.
  • Şeker yüksekliği böbreklere zarar verebilir. Şeker yüksekliği olan hastalarda idrardan fazla miktarda şeker atılır. Diyabetik nefropati adı verilen bir böbrek yetersizliği gelişebilir.
  • Gözdeki retina damarlarının hasar görmesi sonucu ileride körlük gelişebilir.
  • Gözde katarakt hastalığı gelişebilir.
  • Ayaklara giden kan akımı azaldığından uzun süren ayak yaraları olabilir. Bazen ayak parmaklarının kesilmesi gerekebilir.
  • Yüksek kan şekeri kemik ve eklemlerde zayıflamaya neden olabilir.
  • Diş ve diş eti enfeksiyonları sık görülür.

ŞEKER YÜKSEKLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILACAKLAR

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  • Kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi. Kan şekerini parmaktan bir damla kan ile ölçen cihazlar vardır. Bunlardan birine sahip olarak kan şekerinin düzenli olarak takip edilmesi kontrolünü kolaylaştırır.
  • Fiziksel aktiviteyi artırmak. Bu yolla hem kandaki şekerin kullanılması kolaylaşır hemde kilo vermek mümkün olur.
  • Diyetle tüketilen karbonhidrat miktarını azaltmak, porsiyonları küçültmek ve hiperglisemiye neden olmayan atıştırmalar yapmak uygundur.
  • Eğer kullandığınız oral antidiyabetik kan şekerinizi kontrol etmeye yetmiyorsa hekiminiz ilacınızı değiştirecektir. Benzer şekilde insülin dozu ayarlanacaktır.
  • Stres hormonlarının kan şekerini yükseltici etkisi vardır. Hiperglisemisi olanların yeteri kadar uyuması ve meditasyon yapması tavsiye edilir.
  • Kilo vermek ilaçlara ihtiyacı azaltabilir.
  • Pre Diyabeti olan hastalar karbonhidratı azaltarak ve kilo vererek hastalığın gelişimini erteleyebilirler.
  • Kan şekeri yüksekliği belirtileri açısından dikkatli olmak
  • Tansiyonu normal düzeyde tutmak önemlidir.
  • 3-6 ayda bir hemoglobin A1C bakılması iyi olur.

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