Kan şekeri yüksekliğine dikkat edin! Çok ciddi sonuçları var

Şekerin yükselmesine hiperglisemi denmektedir. Hiperglisemi kanda çok fazla şeker olduğunu gösterir. Değişen yaşam koşullarının getirdiği sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam ile hiperglisemi hastaları son 20 yılda oldukça artmıştır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen kan şekeri yükselmesinin sürekli olarak tekrar etmesi sağlığı tehdit etmektedir. Genellikle şeker hastalığında görülen hipergliseminin tek nedeni diyabet değildir. İlaçlar, hormonal hastalıklar, ciddi enfeksiyonlar, pankreas hastalıkları, kortizon kullanımı, ameliyat ve travma da kan şekerinde yükselmeye neden olabilir.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sürekli açlık ve susuzluk hali

Çok su içme

Çok idrara çıkma

Bulanık görme

Baş Ağrısı

Yorgunluk

Kilo kaybetme

Tekrarlayan vajinal ve cilt enfeksiyonları

Kesik ve yaraların yavaş iyileşmesi

Ağız kuruluğu

İdrar kaçırma

İdrar renginde koyulaşma

YÜKSEK KAN ŞEKERİNDE RİSK ALTINDA OLANLAR

Fazla kilolu insanlar

Ailesinde Tip 2 şeker hastalığı olanlar

Bazı ırklar daha fazla risk altındadır.

Hiperlipidemi (kan yağlarının yüksek olması) ve yüksek tansiyonu olanlar

Gebeliğinde diyabet yaşamış olanlar

Polikistik over hastalığı

İnsülin ve şeker düşürücü ilaçları doğru kullanmamak veya aksatmak

Aşırı karbonhidratla beslenmek

Çok hareketsiz olmak

Çok yüksek stres

Hastalık

KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİ NELERE YOL AÇAR?

Kalp ve damar hastalıkları (kalp damarlarında tıkanıklık ve damar sertliği)

Kan şekeri yüksekliği uzun süre devam ederse sinirlere zarar verebilir. Bu durumda hastada nöropati gelişir. Bu kişilerin sinirlerinin duyarlılığı azalmıştır. Vücudun bazı bölgelerinde hissizlik yaşayabilirler.

Şeker yüksekliği böbreklere zarar verebilir. Şeker yüksekliği olan hastalarda idrardan fazla miktarda şeker atılır. Diyabetik nefropati adı verilen bir böbrek yetersizliği gelişebilir.

Gözdeki retina damarlarının hasar görmesi sonucu ileride körlük gelişebilir.

Gözde katarakt hastalığı gelişebilir.

Ayaklara giden kan akımı azaldığından uzun süren ayak yaraları olabilir. Bazen ayak parmaklarının kesilmesi gerekebilir.

Yüksek kan şekeri kemik ve eklemlerde zayıflamaya neden olabilir.

Diş ve diş eti enfeksiyonları sık görülür.

ŞEKER YÜKSEKLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILACAKLAR