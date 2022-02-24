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Kan şekerini düşürmenin en doğal yolu

24.02.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faydaları saymakla bitmeyen kereviz, baştan aşağı şifa dolu olan besinler arasında ön plana çıkar. Kendisi kadar faydalı olan kereviz yaprakları ise kan şekerini düşürmek için birebirdir. Halk arasında sıklıkla kullanılan kan şekeri yüksekliği, kontrol altına alınmazsa ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kan şekerini düşürmenin en doğal yolu

Kan şekerini düşürmenin yolları merak ediliyor. Peki hangi sebzenin yaprağı kan şekerini düşürüyor? Kereviz yaprağının faydaları saymakla bitmiyor.

KEREVİZ YAPRAĞININ FAYDALARI

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi. Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.

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Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu. Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi. Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekeri seviyelerini ölçen bir kan testidir. Tüketimin ardından iki saat sonra kan testi yapılır. Araştırmacılar, bu test sayesinde kerevizin kan şekeri düzeylerini düşürmede oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.


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