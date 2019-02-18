SÜLEYMAN ELÇİN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ağır kış şartları nedeniyle günde ancak 7 bin ünite kan toplanabildiğini, bu nedenle millete çağrıda bulunduklarını belirterek, çağrı sonucu kan sıkıntısının kalmadığını bildirdi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının kış mevsiminde, tatillerde ve ramazan ayında azaldığını söyledi. Her gün 9 bin ünite kan toplayarak Türkiye'nin 300 noktasından bin 500 hastaneye dağıttıklarını aktaran Kınık, kana sadece acil durumlarda değil, sürekli ve her gün ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kerem Kınık, ağır kış şartları nedeniyle günde ancak 7 bin ünite kan toplayabildiklerini, bu nedenle millete bir çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "Çağrımızın ardından 9-10 bin rakamlarına tırmandık. Günlük stoklarımız ise 60 binin üzerinde seyrediyor, kan sıkıntımız yok." dedi.

Kan ve biyobankacılıkla ilgili müstakil bir kurum oluşturduklarını anlatan Kınık, "Bu hem doğumdaki kordon kanlarının saklanabileceği bir biyobanka olacak hem de kök hücre ihtimalini yükseltecek birtakım donasyonları aldığımız, kendi içimizde işlediğimiz bir kapasite oluşturacak. Hemofili hastalıkları için de plazmadan yapılan kan ürünlerini Türkiye'de kendimiz üreteceğiz artık. Silivri'de fabrikamızı özel sektör iş birliği ile kuruyoruz." diye konuştu.