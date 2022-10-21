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Kan tahlili sonucu öğrenme: e-Nabız ile kan tahlili sonucu nasıl öğrenilir?

21.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm tahlil sonuçları gibi kan tahlili sonuçları da çıktığı zaman e-Nabız sisteminde görülebilir. Vatandaşlar kimlik numarası ve şifre ile e-Nabız hesaplarına girerek yaptırdıkları tahlillerin sonuçlarına hızlıca ulaşabilir. Kan tahlili sonuçları yapıldığı günden itibaren genellikle 24 saat içinde çıkar. Ancak kan tahlilinde istenilenlere göre bu süre uzayabilir.

Kan tahlili sonucu öğrenme: e-Nabız ile kan tahlili sonucu nasıl öğrenilir?

Hastane ya da sağlık ocağı fark etmeksizin herhangi bir sağlık kuruluşunda yapılan tüm testler ve tüm tahliller içeriklerine ve türlerine göre belli zaman dilimleri içinde sonuçlanır. Tüm sonuçlar çıktığında e-Nabız sistemine düşerek görüntülenebilir hâle gelir. Kan tahlili sonucu öğrenmek için e-Nabız sistemine girmek en hızlı ve en kolay tahlil sonucu öğrenme yöntemidir.

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Kan tahlili sonuçları nasıl öğrenilir?

e-Nabız kan tahlili sonucu öğrenme işlemi kolaylıkla yapılabilir. e-Nabız kan tahlili sonucu öğrenme için uygulanabilecek iki yol vardır. e-Devlet sistemi üzerinden dolaylı olarak e-Nabız sistemine ulaşılabilir. Bunu dışında direkt olarak e-Nabız sitesi ya da e-Nabız mobil uygulaması aracılığı ile sisteme giriş yapmak da mümkündür.

Yapılan kan tahlili sonuçlarını öğrenmek için birden fazla seçenek vardır. Tahlilin yapıldığı yerden sonucu öğrenmek de mümkündür. Bunun dışında hangi sağlık kurumunda yapıldıysa o kurum aranarak da sonuç öğrenilebilir. Ancak en pratik sonuç öğrenme yöntemi internet üzerinden ya da mobil uygulama aracılığı ile tahlil sonucu sorgulama işlemidir. Bu işlem e-Nabız internet sitesinden ya da telefonlara yüklenen mobil aplikasyonlara girilen kimlik kartı ve şifre bilgileri ile yapılabilir.

e-Nabız tahlil sonuçları öğrenme: e-Nabız tahlil sonuçlarını nasıl öğrenirim?e-Nabız tahlil sonuçları öğrenme: e-Nabız tahlil sonuçlarını nasıl öğrenirim?

Devlet hastanesinde kan tahlili sonuçları ne zaman çıkar?

Devlet hastanesinde kan tahlili sonuçları genellikle 24 saat içinde çıkar. Bu sürenin uzaması durumunda tahlilin yapıldığı yer ile iletişime geçilmelidir. Sonuçların çıkması herhangi bir sebep ile normalden daha fazla zaman alabilir. Eğer tam kan tahlili gibi geniş tahliller yapıldıysa bu tahlillerin sonuçlanması bir günü geçebilir. Bu sebeplerden biri de teknik aksaklıklar olabilir. Sistemsel bir sorun nedeniyle sonuçlar yüklense de hemen görüntülenemeyebilir. Ayrıca cuma günü yapılan testlerin sonuçları pazartesi günü sisteme düşer.

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Barkod numarasıyla kan tahlili sonucu öğrenme işlemi

Bazı testler yapıldıktan sonra doktor ya da sağlık görevlisi testin yapıldığı kişiye barkod numarası verir. Bu barkod numarası ile sonucun çıkacağı söylenen tarihte verilen siteye giriş yapılarak sonuç öğrenilir. Tahlilin yapıldığı yerden alınan barkod numarasıyla kan tahlili sonucu öğrenme işlemi için tahlil sonuçlandıktan sonra ilgili hastanenin e-sonuç görüntüleme sistemi varsa bu sisteme girilerek yapılabilir. İlgili e-sonuç görüntüleme ekranına barkod numarası ve istenilen diğer bilgiler girildikten sonra sonuçlara ulaşmak mümkündür.

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